"Приморью - 80! Наша история": "Приморские зори" - чем живет коллектив одной из старейших газет края

Каждый четверг и субботу на берегах Ханки встречают «Приморские зори». Так называется одна из приморских районных газет - на 6 лет она старше нашего края. Чем живет и о чем пишет коллектив старейшей краевой «районки».

Летящей походкой она вышла из редакции и отправляется колесить по Камень-Рыболову с газетами наперевес. Курьер Вероника точно по времени доставит жителям села самые свежие «Приморские зори».

В это же время в редакции одной из старейших районных газет Приморья активно стучат по клавиатуре, бегают по коридорам и собирают стихийные планерки. Объясняется все просто - готовится спецвыпуск к 80-летию Приморья! Ольга еще в школьные годы читала свою любимую газету и даже не предполагала, что возглавит ее.

Ольга Смородина, главный редактор газеты «Приморские зори»: «Я все время вспоминаю слова предыдущего редактора, замечательной Веры Васильевны Максимовой. Когда я пришла сюда, она сказала: запомни главное правило - ее величество газета! Все должно быть подчиненно только выпуску и сдаче газеты, а остальное все не важно».

Два полноценных выпуска в неделю. О жизни Ханкайского района так интересно и подробно больше никто в крае не расскажет.

Юлия Коханова, корреспондент газеты «Приморские зори»: «Мне нравиться писать про людей. Про мероприятия культурные всякие в районе. И образование. Образование у меня филологическое, а сюда занесло случайно, просто пришла «на разведку», объявление пришла подать. Не пожалела, мне нравится общаться с людьми и быть в центре событий».

Ольга Руденко, корреспондент газеты «Приморские зори»: «Это очень интересно, безумно. Мне было с чем сравнивать, я успела поработать один год юристом. Это было чудовищно скучно. А тут постоянно движение и новые и люди. И ответственность, надо понимать, что ты пишешь».

Коллектив редакции небольшой и почти на все 100% - женский. Режим работы с 9 до 17.00, но разве бывает в редакции нормированный график?!

Ольга Смородина, главный редактор газеты «Приморские зори»: «Коллективом выбраться на природу, в театр, в ресторан в конце-концов. В кино выбирались, а на море как-то не пришлось, нам все время некогда. У нас слишком мало людей, и мы не можем бросить работу. Но всем коллективом на медиасаммит выбирались. Вот хочется побыть с коллективом в другой обстановке, это розовая мечта».

Яна Абрамова, ответственный секретарь газеты «Приморские зори»: «Умею я много, я бы и повязала, порукодельничала, но времени на все не хватает. Редакция отнимает много времени, даже если ты дома, приходится час-полтора с редактором на телефоне находиться, чтобы выяснить вопросы и быть завтра уже в теме».

Задачи у Яны в редакции не менее важны, чем у корреспондентов. Но про себя говорит...

Яна Абрамова, ответственный секретарь газеты «Приморские зори»: «Я - промежуточное звено. Я должна в этом кабинете проконтролировать, как делается газета, начертить макет, отдать ее верстальщику. У меня тут и калькулятор, потому что я считаю подписку. И я пишу по четвергам полосу про правопорядок. Я общаюсь с прокуратурой, полицией, и это у меня осталось с той поры, когда я была полноценным редактором отдела. Это я оставила себе, как самое любимое».

Ольга Смородина, главный редактор газеты «Приморские зори»: «Я, наверное, не зря сюда пришла, потому что все специальности, которые я получила на всех рабочих профессиях, я работала, они меня сюда и привели. Я научилась экономике, и в банке, и в соцзащите, я научилась работать с казначейством, что немаловажно в наше время. Поэтому тут знаешь и филологию, и экономику. Я начала заниматься текстами, но я очень быстро поняла, что я должна заниматься экономикой своего предприятия, чтобы мой коллектив работал успешно и получал достойную заработную плату».

Газета выиграла четыре краевых гранта - пишут о здоровье, о системе госуслуг, экологии и семейных ценностях. Героев статей, зачастую, находят в полях.

Ольга Смородина, главный редактор газеты «Приморские зори»: «Поверьте, это не легко, нести эти гранты в условиях, когда у нас всего два журналиста. Вот четвертый грант мы ведем на протяжении двух лет».

Ольга Руденко, корреспондент газеты «Приморские зори»: «Мой конек? Я про людей больше люблю писать. Официоз не люблю, но приходится».

Наталья Гуляева, технический редактор: «Бывший редактор Вера Максимова предложила идти корректором. Люди стали меньше писать от руки и больше печатают, и привыкли полагаться на компьютер. Даже за собою замечаю, что меньше от руки пишу. И почерк стал ужасный. Очень близко к сердцу принимаю. Настроение, конечно, уже не то, понимаешь, что твой косяк».

«Приморские зори» на жизнь не жалуются и даже развиваются.

Выживать районным газетам сегодня очень даже не легко. Выживают как могут, и на этом же и зарабатывают. Вот вам, пожалуйста, выполняют заказы от предпринимателей и организаций. Вот таких автобусных билетов, «привет из советского прошлого», я уже давно не видел.

Наталья Яковец, специалист полиграфических услуг газеты «Приморские зори»: «Это идет степлеризация журнала. Здесь нужна сила, и математическая точность. Я здесь работаю 13 лет. Это очень творческая работа. Вообще я за день тут делаю норму по шагам».

Редакция готовится на своих страницах отметить 80-летие Приморья рассказами о людях и событиях, которыми вся Ханка гордится.

Газета «Приморские зори» издается с 6 мая 1932 года. Но даже сегодня, в век информационных технологий, бьет общекраевые рекорды по количеству подписчиков. Около трех тысяч жителей Ханкайского района выписывают ее.

Но реальных читателей еще больше. Свой сайт в интернете и даже страница в Instagram. Газете уже 86, но она - как и приморские зори - всегда молода, а для многих и самая родная.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]