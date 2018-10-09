Автожелезнодорожная катастрофа на Дальнем Востоке. Подробности

Обрушение автомобильного моста в Амурской области парализовало железнодорожное движение по Транссибу. Видео этого ЧП опубликовано в инстаграм-паблике "Вести:Приморье".

Часть путепровода практически над станцией Свободный упала прямо на рельсы. В момент происшествия по мосту проезжал грузовой автомобиль, водителя которого доставили в больницу.

И если сейчас никаких задержек в пассажирском и грузовом сообщении в сторону Владивостока нет, то только потому, что поезда в обоих направлениях уже прошли опасное место.

На сайте Забайкальской железной дороги, в чьём ведении находится пострадавший участок, разъясняют, что среди сотрудников и пассажиров станции пострадавших нет. Для ликвидации последствий со станции Шимановская в город Свободный направлен восстановительный поезд. Оценить ущерб пока невозможно. Разрушенный путепровод — это куски асфальтобетона и железных конструкций. Железнодорожники полагают, что быстро убрать всё это с путей вряд ли получится. Ближайший поезд на Владивосток должен пройти через Свободный через 3,5 часа.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]