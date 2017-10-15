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Трутнев прямо заявил, почему Тарасенко не смог победить на сентябрьских выборах

Трутнев прямо заявил, почему Тарасенко не смог победить на сентябрьских выборах

Полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев в интервью ИТАР-ТАСС очень "толсто" намекнул, что экс-временно исполняющему обязанности губернатора Приморского края Андрею Тарасенко не хватило "харизмы", чтобы завоевать доверие избирателей Приморского края.

"Вести:Приморье" приводит фрагмент интервью Юрия Трутнева информагентству:

— Результаты сентябрьских выборов в Приморье и Хабаровском крае — это своего рода оценка местных жителей того, что делается для развития регионов…

— Мне так не кажется. Люди выбирают человека, выбирают личность. Когда они выбирают, верить ли этому человеку, они по выражению глаз оценивают, по уверенности, по целому ряду таких показателей, по которым вообще складываются отношения между людьми. Сегодня в моде слово "харизма".

Вы знаете, что в Магадане Сергея Носова поддержал 81% населения. Там что, федеральная политика другая или жить лучше, чем в Приморье? Я так не думаю. Просто Сергею Носову поверили, он смог доказать людям, что будет бороться за их интересы.

Поэтому я не считаю, что отношение людей к конкретной фигуре чиновника, политика надо каким-то образом интерполировать на отношение вообще к существующей вокруг жизни, к политике, в том числе и федеральной. Это отношение разное в регионах.

— Возможны ли кадровые перестановки в полпредстве по итогам сентябрьской избирательной кампании?

— Нет, за выборы кадровых решений не будет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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