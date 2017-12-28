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Виталий Веркеенко дал два наказа Думе Владивостока

Виталий Веркеенко дал два наказа Думе Владивостока

Фото: Администрация г. Владивостока

Глава Владивостока Виталий Веркеенко выступил на внеочередном заседании городской думы сегодня, 11 октября, оставив свои наказы по развитию города депутатам.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прес-сслужбу администрации Владивостока, мэр выступил на заседании после закрытия основной повестки. Глава города поблагодарил депутатов за совместную работу, которая, по словам Веркеенко, позволила решить очень многие задачи, стоящие перед городом - подготовили город к зиме, разработали и подготовили программы поддержки и развития, согласовали рациональный и оптимальный бюджет, создали успешную, профессиональную команду управления городом.

"Представлять главу в Думе города Владивостока будет Наталья Валерьевна Зубова, исполнять обязанности главы города Владивостока будет Сергей Ремович Шерстюк. Уверен, что команда продолжит курс на развитие города», - отметил Виталий Веркеенко. 

В своем выступлении глава Владивостока коснулся наказов избирателей, исполнение которых обсуждали депутаты в рамках основной повестки, и попросил принять два своих наказа для дальнейшего развития города.

«Сегодня мы говорили в том числе и о наказах избирателей, мы нашли возможность внести все 505 наказов в трёхлетний план и смогли в скромном бюджете выделить 179,5 млн. рублей на их исполнение. Я хочу попросить вас принять во внимание и два моих наказа. Тот опыт, который я получил, дает мне право на внесение предложений. Первое - чтобы Владивосток получил необходимый ему статус города федерального значения. Его нужно осмыслить и не дать заболтать себя красивыми лейблами. Статус столицы Дальнего Востока принесет городу ещё больше начальников и совещаний, еще меньше продуктивной работы и отсутствия ответственности одного за успех и развитие Владивостока. Статус же города федерального значения позволит ему стать субъектом и иметь самостоятельный бюджет и полномочия по развитию города. Прошу инициировать эту работу и успешно реализовать», - подчеркнул Виталий Веркеенко.

Второй наказ глава города озвучивал еще 21 декабря 2017 года за этой же высокой трибуны.

«Я считаю правильным и целесообразным перейти к прямым выборам главы Владивостока. При этом легитимными их признавать, если более 50 % избирателей проголосуют за своего кандидата. Ситуация при явке в 11-12 % и победе простым большинством голосов также неправильна и не даст необходимой легитимности и поддержки главе города. Такое решение позволит новому избранному главе принять на себя полную ответственность за судьбу города и благополучие его жителей. Сам я не оставляю город Владивосток и Приморье. Буду готов продолжить совместно с вами работу на благо города и края. Благодарен за совместный труд. Служу России, служу Приморскому краю и моему Владивостоку», - подытожил Виталий Веркеенко.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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