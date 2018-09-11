Пилот авиалайнера устроил ночную фотосессию Золотого моста и кампуса ДВФУ во Владивостоке

В инстаграм появилась необычная ночная фотосессия владивостокского моста через Золотой рог и кампуса Дальневосточного федерального университета, снятая с высоты птичьего полета. Ее опубликовал пилот самолета под ником @alexthunder_vvo, сообщают "Вести:Приморье".

"Обычно фотографии не передают то, как я вижу город с высоты. Он не просто светится огнями, он переливается. Наложил друг на друга 3 кадра сделанные за половину секунды. В живую конечно лучше, но немного похоже)", - подписал свои фото летчик.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]