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Вчера, 22:54
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Пилот авиалайнера устроил ночную фотосессию Золотого моста и кампуса ДВФУ во Владивостоке

Пилот авиалайнера устроил ночную фотосессию Золотого моста и кампуса ДВФУ во Владивостоке

Фото: @alexthunder_vvo Подписаться

В инстаграм появилась необычная ночная фотосессия владивостокского моста через Золотой рог и кампуса Дальневосточного федерального университета, снятая с высоты птичьего полета. Ее опубликовал пилот самолета под ником @alexthunder_vvo, сообщают "Вести:Приморье".

"Обычно фотографии не передают то, как я вижу город с высоты. Он не просто светится огнями, он переливается. Наложил друг на друга 3 кадра сделанные за половину секунды. В живую конечно лучше, но немного похоже)", - подписал свои фото летчик.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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