Силач из Владивостока побил мировой рекорд, сдвинув теплоход массой 11 тысяч тонн

Во Владивостоке приморский богатырь Иван Савкин с первой попытки сдвинул с места на полметра теплоход Камчатского морского пароходства "Юрий Тарапуров", масса которого составляет 11 тысяч тонн. Приморский силач 13 октября установил новый абсолютный мировой рекорд по буксировке водного транспорта.

Савкин написал в своем инстаграм, что своё новое достижение посвятил предстоящему 80-летию со дня основания Приморского края, которое отмечается 20 октября. Новый рекорд на 500 тонн превосходит его предыдущее достижение. Вес теплохода "Сергей Гаврилов", который силач двигал 17 марта, составляет 10,5 тысячи тонн.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]