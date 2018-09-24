Платить налоги стало проще через портал «Госуслуги»

В современном бешеном ритме жизни часто нет времени, чтобы перевести дух. И мы забываем не только о мелочах, но и о таких важных вещах, как оплата налогов. Однако и технический прогресс не стоит на месте: возможности портала «Госуслуги» теперь позволяют отслеживать задолженность по налогам и вовремя все оплатить. О том, как это сделать – в материале ГТРК Владивосток.

Шаг 1. Регистрация на портале «Госуслуги»

Воспользоваться услугой можно, зайдя в личный кабинет на портале «Госуслуги» под своей учетной записью. Учетную запись вы получаете, пройдя один раз процедуру регистрации.

Если вы еще не зарегистрированы на портале, сделать это можно в любом многофункциональном центре Приморского края (МФЦ, Мои документы), явившись туда с паспортом и СНИЛС.

Шаг 2. Заполнение заявки

В меню «Услуги» выберите категорию услуг «Налоги и финансы» кликните на услугу «Налоговая задолженность». Для заполнения заявки вам нужно будет перейти по активной ссылке (пункт 1). В открывшемся окне появятся две вкладки: «По персональным данным» (они уже внесены в поля) и «По номеру квитанции» (оплата по уникальному идентификационному номеру – УИН, указанному на платежном документе для уплаты налогов). Вы можете узнать, есть ли у вас задолженность, и оплатить ее при наличии.

Шаг 3. Получение информации по задолженностям

В разделе «Настройка уведомлений» в вашем Личном кабинете поставьте галочки в столбцах способов доставки уведомлений (статусы заявлений, статусы платежей, статусы записи на прием, ответы службу поддержки, информация о начисления и др.) – и вы будете получать актуальную информацию на свою электронную почту или через PUSH – уведомления (уведомления в мобильном приложении «Госуслуги», которое вы можете себе установить на телефон).

Шаг 4. Оплата задолженности

Если задолженность по налогам есть, вы можете оплатить ее на портале «Госуслуг» банковскими картами Visa и MasterCard, через платежный сервис Webmoney или распечатать квитанцию для оплаты в банке.

Преимущества: возможность оперативно получать информацию о наличии налоговой задолженности, быстро и просто ее оплачивать.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]