"Намагниченное место": во Владивостоке иномарку размазало по леерам (видео)

Утром 18 октября во Владивотсоке на Гоголевском путепроводе произошло тяжелое ДТП, сообщает @vestiprim.

Хэчбэк на полной скорости врезался в разделительные леера. На месте работают сотрудники ДПС. О пострадавших пока ничего не известно.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]