"Намагниченное место": во Владивостоке иномарку размазало по леерам (видео)
Утром 18 октября во Владивотсоке на Гоголевском путепроводе произошло тяжелое ДТП, сообщает @vestiprim.
Хэчбэк на полной скорости врезался в разделительные леера. На месте работают сотрудники ДПС. О пострадавших пока ничего не известно.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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