"Луч" сыграл вничью с "Шинником" в Ярославле

В субботу, 20 октября, «Луч» вничью сыграл с «Шинником» в Ярославле − 0:0. Владивостокцы не проигрывают с середины сентября и после 17 туров чемпионата занимают 14-е место в турнирной таблице.

⠀

В этом сезоне у «Луча» очень крепкая оборона. По ходу чемпионата команда пропустила всего 10 мячей − это лучший показатель лиги.

⠀

В первом тайме «Шинник» играл первым номером, но защитники «Луча» ошибок не допускали. Разве что на 26-й минуте Ишхан Гелоян выходил один на один с голкипером «желто-синих» Александром Котляровым, но последний спас свою команду.

⠀

В начале второго тайма хозяева снова упустили момент. После навеса с левого фланга Сергей Самодин обработал мяч головой и пробил в штангу. Еще один шанс открыть счет был у «Шинника» за 20 минут до конца встречи. После подачи штрафного, мяч срикошетил к нападающему Александру Булии, тот пробил метров с девяти, но Котляров вновь оказался на месте.

⠀

«Очень сложный матч получился. Может быть, сказался длительный перелет. Было тяжело. В первом тайме мы не вошли в игру, а во втором после замен игра выровнялась. Но нам повезло, что не пропустили, хотя сами имели два момента», − сказал главный тренер «Луча» Рустем Хузин.

⠀

Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов отметил крепкую оборону «Луча»: «Сегодня у нас не получилось переиграть команду, которая умеет обороняться и хорошо играет на выезде. Она проиграла только в одном матче. Нам не удалось забить, но в плане обороны мы сыграли достаточно качественно. А вот в атаке не получилось многое».

⠀

Следующий матч «Луч» проведет в Москве в среду, 24 октября, где сыграет против «Спартака-2».

Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]