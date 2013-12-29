Во Владиостоке девочка пропала во время прогулки в детсаду

Пятилетнюю девочку, пропавшую во время прогулки в детском саду Владивостока, нашли прохожие. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.

На беспризорного ребенка, гуляющего в районе ул. Шепеткова, обратила внимание местная жительница. Она сообщила о девочке в полицию, и правоохранители установили личность ее матери. Оказалось, что мама отвела дочку в детский сад, во время прогулки девочка пропала.

Инспектор ПДН побеседовала с родителями и персоналом детского сада. Женщине, сообщившей в полицию о ребенке, выразили благодарность.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]