"Ничего себе, вот он преступник": девушку шокировали кадры полицеского задержания
Днем 21 октября жители Владивостока засняли на видео финал погони сотрудников ГИБДД за нарушителями, сообщают "Вести:ПРиморье" со ссылкой на newsbox24 tv.
Водитель Lexus уходил от полицейской погони. В районе улицы Маковского, не справившись с управлением, беглец ударил несколько авто и врезался в бетонный леер, разделяющий полосы.
Водителя Lexus задержали сотрудники полиции сразу после столкновения с бетонным блоком. Его пассажира скрутили в нескольких десятках метров от места происшествия.
В результате ДТП пострадала пассажирка легковушки. Детали погони уточняются.
На выед из города образовалась внушительная пробка.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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