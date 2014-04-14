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Вчера, 20:57
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"Ничего себе, вот он преступник": девушку шокировали кадры полицеского задержания

Днем 21 октября жители Владивостока засняли на видео финал погони сотрудников ГИБДД за нарушителями, сообщают "Вести:ПРиморье" со ссылкой на newsbox24 tv.

Водитель Lexus уходил от полицейской погони. В районе улицы Маковского, не справившись с управлением, беглец ударил несколько авто и врезался в бетонный леер, разделяющий полосы.

Водителя Lexus задержали сотрудники полиции сразу после столкновения с бетонным блоком. Его пассажира скрутили в нескольких десятках метров от места происшествия.

В результате ДТП пострадала пассажирка легковушки. Детали погони уточняются.

На выед из города образовалась внушительная пробка.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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