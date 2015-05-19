Ночную контурную подсветку домов отключат во Владивостоке

Контуры домов во Владивостоке не будут освещать по ночам в будние дни в целях экономии, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации столицы Приморья.

Архитектурная подсветка, которую с 2013 года начали поэтапно устанавливать в разных районах города, теперь будет работать только два раза в неделю – в субботу и воскресенье. В понедельник, 22 октября, огоньки не зажглись в привычное время.

Отсутствие освещения особенно стало заметно с видовой площадки на фуникулере – контуры зданий на Чуркине больше не отражаются в вечернее время в бухте Золотой Рог. В будние дни теперь не включается подсветка и на домах, которые видны с Некрасовского путепровода, – на Жигура, Котельникова, Баляева и Толстого.

Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, ограничение ввели «на неопределенный срок в целях экономии».







Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]