Ночную контурную подсветку домов отключат во Владивостоке
Контуры домов во Владивостоке не будут освещать по ночам в будние дни в целях экономии, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации столицы Приморья.
Архитектурная подсветка, которую с 2013 года начали поэтапно устанавливать в разных районах города, теперь будет работать только два раза в неделю – в субботу и воскресенье. В понедельник, 22 октября, огоньки не зажглись в привычное время.
Отсутствие освещения особенно стало заметно с видовой площадки на фуникулере – контуры зданий на Чуркине больше не отражаются в вечернее время в бухте Золотой Рог. В будние дни теперь не включается подсветка и на домах, которые видны с Некрасовского путепровода, – на Жигура, Котельникова, Баляева и Толстого.
Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, ограничение ввели «на неопределенный срок в целях экономии».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
29.07.2018 1300 домов Владивостока останутся на неделю без воды (список адресов)
-
24.03.2018 Акция «Час Земли» пройдет во Владивостоке
-
27.08.2017 В понедельник часть домов Владивостока останутся без света и воды (список адресов)
-
24.03.2017 Приморский край присоединится к акции «Час Земли»
-
15.03.2016 Подсветку телевышки на Орлиной сопке отключат в поддержку акции «Час Земли»
-
19.05.2015 Ночной Владивосток: новая архитектурная подсветка засияла в городе
Добавить комментарий