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Ночную контурную подсветку домов отключат во Владивостоке

Ночную контурную подсветку домов отключат во Владивостоке

Контуры домов во Владивостоке не будут освещать по ночам в будние дни в целях экономии, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации столицы Приморья.

Архитектурная подсветка, которую с 2013 года начали поэтапно устанавливать в разных районах города, теперь будет работать только два раза в неделю – в субботу и воскресенье. В понедельник, 22 октября, огоньки не зажглись в привычное время.

Отсутствие освещения особенно стало заметно с видовой площадки на фуникулере – контуры зданий на Чуркине больше не отражаются в вечернее время в бухте Золотой Рог. В будние дни теперь не включается подсветка и на домах, которые видны с Некрасовского путепровода, – на Жигура, Котельникова, Баляева и Толстого.

Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, ограничение ввели «на неопределенный срок в целях экономии».



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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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