Более 130 тысяч тонн сои собрали аграрии Приморья

В Приморье продолжается уборочная кампания. Крестьяне убирают с полей сою, кукурузу и рис.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте сельского хозяйства и продовольствия, аграрии убрали более 90 тысяч гектаров сои – 34% от плана.

«Намолочено 132,5 тысячи тонн зерна. Средняя урожайность сои составляет 14 центнеров с гектара», – отметили в ведомстве.

Также крестьяне убирают с полей рис и кукурузу, завершают заготовку кормов. Уборка идет во всех сельскохозяйственных районах Приморья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]