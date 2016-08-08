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Более 130 тысяч тонн сои собрали аграрии Приморья

Более 130 тысяч тонн сои собрали аграрии Приморья

Фото: Администрация ПК

В Приморье продолжается уборочная кампания. Крестьяне убирают с полей сою, кукурузу и рис.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте сельского хозяйства и продовольствия, аграрии убрали более 90 тысяч гектаров сои – 34% от плана.

«Намолочено 132,5 тысячи тонн зерна. Средняя урожайность сои составляет 14 центнеров с гектара», – отметили в ведомстве.

Также крестьяне убирают с полей рис и кукурузу, завершают заготовку кормов. Уборка идет во всех сельскохозяйственных районах Приморья.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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