Новый бензин появился на автозаправках во Владивостоке

В пятницу, 26 октября, во Владивостоке на автозаправках одного из продавцов топлива появился новый вид бензина стоимостью 69 рублей за литр . Это новое премиальное высокооктановое топливо GreenEco 101. Уже с утра GreenEco 101 доступен на шести заправках ННК во Владивостоке. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl.

«Это премиальный топливный продукт, не имеющий аналогов на территории России. Он занимает свою нишу — для автомобилей со спортивным уклоном. Эта ниша небольшая, но тоже весьма востребованная», — сказал представитель компании, на чьих АЗС появился новый бензин, отметив, что бензин GreenECO-101 разработан специально для автолюбителей Дальнего Востока.⠀

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]