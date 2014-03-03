Новый бензин появился на автозаправках во Владивостоке
В пятницу, 26 октября, во Владивостоке на автозаправках одного из продавцов топлива появился новый вид бензина стоимостью 69 рублей за литр . Это новое премиальное высокооктановое топливо GreenEco 101. Уже с утра GreenEco 101 доступен на шести заправках ННК во Владивостоке. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl.
«Это премиальный топливный продукт, не имеющий аналогов на территории России. Он занимает свою нишу — для автомобилей со спортивным уклоном. Эта ниша небольшая, но тоже весьма востребованная», — сказал представитель компании, на чьих АЗС появился новый бензин, отметив, что бензин GreenECO-101 разработан специально для автолюбителей Дальнего Востока.⠀
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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