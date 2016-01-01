Стань членом «Команды добра»! Приморцев приглашают пробежать ради здоровья детей
Фонд «ВладМама» анонсировал в своих социальных сетях проведение 4 ноября благотворительного забега. Организаторами забега выступают фонд «ВладМама», беговой клуб Run DNS RUN и недавно созданное общественное движение «Команда Приморья», объединивший неравнодушных жителей края.
Стартовый городок откроется по адресу ул.Набережная, 7 возле водной станции ТОФ в 9:00 утра. Старт забега - в 10:00. Участники благотворительного забега «Команда добра» добегут до спортивного комплекса «Олимпиец» и вернутся обратно к точке старта, а на финише всех участников будут ждать памятные медали.
К участию приглашаются все желающие, кто хочет внести свой вклад в благое дело – поддержать больных детишек. Участие в забеге бесплатное. Каждый из вас может внести добровольное пожертвование – специальную коробку для пожертвований установят в точке старта. Все собранные средства буду переданы фонду «ВладМама».
Неважно, побежите вы ради благотворительности или просто в поддержку идей фонда,, являетесь вы профессиональным бегуном или хотите попробовать свои силы, мы приглашаем вас, 4 ноября в 9:00 прийти на водную станцию ТОФ и стать частью движения, которое объединяет людей для того, чтобы помочь тем, кто нуждается в нашей с вами помощи!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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