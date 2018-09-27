Олег Кожемяко прокомментировал "слив" КПРФ с выборов вгубернатора Приморья
Врио губернатор Приморья Олег Кожемяко не обратил внимание на решение КПРФ не участвовать в декабрьских выборах губернатора Приморья. Об этом он заявил в радиоинтервью изданию dv.kp.ru.
Наполним, что 3 ноября делегаты региональной конференций КПРФ приняли решения не выдвигать кандидата на выборы губернатора Приморья, назначенные на 16 декабря 2018 года.
"Вести:Приморье" приводят отрывок стенограммы телефонного интервью Олега Кожемяко радио "Комсомольская правда":
" КП:Вот коммунисты отказались от участия в выборах губернатора Приморского края 16 декабря - то есть, Андрей Ищенко, кандидат от КПРФ, решил не выставлять свою кандидатуру.
Кожемяко: Я, честно говоря, даже внимания не обращаю - кто там, какие там... Кто выдвинул кого, кто не выдвинул. Кто отказался, не отказался...
КП: Я почитал, что про вас пишут - вот, все, "Олег Кожемяко лишился своего главного соперника"! Как вы вообще эту ситуацию прокомментируете?
Кожемяко: Еще идет сбор подписей, еще идет оформление. Поэтому... Нужно это уже говорить тогда, когда сформируется список кандидатов. А так это все... Могут быть определенные ходы там какие-то. Я на это не обращаю внимание. Двигаюсь своей дорогой.
КП: То есть - вы, как всегда, не политикой занимаетесь, а - делом.
Кожемяко: Да мне зачем? Ну, я знаю, что нужно делать и - кто бы там ни был... Мало ли там? Сколько будет, сколько есть... (Видимо, Кожемяко имеет ввиду возможных претендентов на губернаторский пост, которых уже сейчас - более десятка. - А.Г.) Ну, и что?
КП:Ага...
Кожемяко: И что я буду, как говорится, - на каждый чих реагировать."
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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