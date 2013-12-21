Спасатели обнаружили тело рыбака в Лазовском районе и передали полицейским
Спасатели Находкинского отряда МЧС провели поисковые работы на реке Киевка.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ДВРПСО МЧС России, информация, о том, что на рыбалке пропал мужчина, 1978 года рождения поступила в Находкинский филиал Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Группа спасателей в составе шести человек отправилась в Лазовский район Приморского края, село Киевка для обследования одноимённой реки, где пропал мужчина. Спустя сутки было обследовано 4 километра береговой черты и 5000 квадратных метра акватории реки Киевка. Тело рыбака найдено и передано сотрудникам полиции.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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