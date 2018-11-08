Во Владивостоке продолжает разрушаться многоэтажка в новом жилом микрорайоне

Фасад многоэтажки в новом жилом микрорайоне Владивостока продолжает разрушаться. Об этом сообщил местный житель в редакцию "Вести: Приморье".

Напомним, еще 12 октября 2018 года "Вести: Приморье" сообщали о том, что в доме по улице Щетинина, 25 отошла стена на седьмом этаже и держалась лишь за счет проволоки. Опасность нависла над прохожими, которые ходят по тротуару. Стоят машины.

По словам автора видео, присланного в редакцию "Вести: Приморье", точно такая же ситуация с другой стороны дома.

Сегодня часть фасада обрушилась, оголив каркас здания. Ответственные службы бездействуют.

Жилой микрорайон Снеговая Падь строился ускоренными темпами на месте бывшего военного арсенала. Заселение в дома началось в 2012 году. И с тех пор постоянно идут нарекания от местных жителей. Текущие крыши, проблемы с отоплением и водоснабжением, дымящий мусорожигательный "Спецзавод" по соседству - это не полный список проблем, с которыми сталкивались жители микрорайона для военнослужащих.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]