Во Владивостоке продолжает разрушаться многоэтажка в новом жилом микрорайоне
Фасад многоэтажки в новом жилом микрорайоне Владивостока продолжает разрушаться. Об этом сообщил местный житель в редакцию "Вести: Приморье".
Напомним, еще 12 октября 2018 года "Вести: Приморье" сообщали о том, что в доме по улице Щетинина, 25 отошла стена на седьмом этаже и держалась лишь за счет проволоки. Опасность нависла над прохожими, которые ходят по тротуару. Стоят машины.
По словам автора видео, присланного в редакцию "Вести: Приморье", точно такая же ситуация с другой стороны дома.
Сегодня часть фасада обрушилась, оголив каркас здания. Ответственные службы бездействуют.
Жилой микрорайон Снеговая Падь строился ускоренными темпами на месте бывшего военного арсенала. Заселение в дома началось в 2012 году. И с тех пор постоянно идут нарекания от местных жителей. Текущие крыши, проблемы с отоплением и водоснабжением, дымящий мусорожигательный "Спецзавод" по соседству - это не полный список проблем, с которыми сталкивались жители микрорайона для военнослужащих.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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