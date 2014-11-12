Во Владивостоке продолжается XV Международный джазовый фестиваль. Вместе с зарубежными музыкантами в нем участвуют и приморские исполнители — семь групп, которые успешно прошли «Джазовый марафон». Накануне им был отдан весь вечер на сцене краевой филармонии.

В дни джазового фестиваля атмосфера в филармонии особая. В предвкушении концерта зрители стремятся запечатлеть себя в шляпе джазмена и с саксофоном в руках.

- Я его в руках никогда не держала, поэтому интересно. Оказалось, очень тяжелый.

- Вы сразу поняли, насколько тяжел музыкантский труд?

- Да, и физически, и легкие нужно иметь хорошие.

- Сейчас наши приморские, очень хочется послушать, прямо с нетерпением иду и жду этого концерта!

- Я пришел послушать джаз молодых исполнителей, потому что когда-то сам учился в музыкальной школе на трубе, и вот — вспомнить былое.

А в зале в это время настраивается виолончель. Сюрприз зрителям готовит джаз-квартет «Классик», во главе с артисткой Приморской филармонии Натальей Кривицкой, известной по струнному квартету «Вдохновение».

Наталья Кривицкая, артистка Приморской филармонии, солистка джаз-квартета «Классик»: «Поиски чего-то нового, нового звучания, нового созвучия инструментов, разных тембров и нового репертуара, чтобы познакомить публику с новой музыкой».

Уже второй год с Натальей играют джаз пианист Яков Тимохин, бас-гитарист Иосиф Домбраускас и ударник Алексей Алехнович — музыканты, заметные и в других коллективах. Впервые во Владивостоке они исполнили сюиту американского композитора Дэвида Бэйкера. Специально для этого из США выписали ноты. Все импровизации пока авторские, но исполнены блестяще!

Олег Пахомов, лидер группы «Позитив лайт»: «Технически эту возможность надо приобрести — свободу».

- Как она приобретается?

- Это опыт, занятия. На джем-сейшенах встречаемся, переплетаемся в оркестрах разных.

Свободу импровизации показала группа «Позитив Лайт». Девиз коллектива: «Нести со сцены позитивное светлое начало». Впрочем, так можно сказать обо всех участниках джазового форума. Кому из приморских музыкантов достанется Приз зрительских симпатий, решит публика открытым голосованием после каждого концерта. Результат узнаем в финале, 18 ноября.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]