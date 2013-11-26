В Спасском районе Приморья продолжаются поиски пропавшего в лесу мужчину
12 ноября в МЧС поступило обращение полиции с просьбой об оказании помощи в поиске гражданина 1961 года рождения, который пропал в лесном массиве в районе села Татьяновка Спасского муниципального района. Поиски, проводимые сотрудниками полиции, родственниками и знакомыми результатов не дали, - - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ДВРПСО МЧС России.
Для оказания помощи в проведении поисковых мероприятий 12 ноября убыла группа спасателей ПСП (Спасск-Дальний) Владивостокского отряда МЧС России в составе 4 человек, 2 единиц высокопроходимой техники, в том числе снегоболотоход.
За двое суток обследовано более 18 кв. км. лесного массива, территория вдоль ключа в сторону села Нововладимировка и западный склон высоты 298. Поисковые мероприятия планируется продолжить.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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