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В Приморье на дороги вышел автобус из прошлого

В Приморье на дороги вышел автобус из прошлого

Автобус из Советского прошлого вышел на дороги Приморья. Единственный на ходу в Приморье легендарный венгерский «Икарус» 1987 года выпуска прошёл капитальный ремонт и готов перевозить приморцев. Вот, что написал нам хозяин «Икаруса» Владимир: «Мой «Икарус» 250.59 — это один единственный ходовой «Икарус» на весь Приморский край, сообщает инстаграм vestiprim.

Всего «Икарусов» в крае четыре: 250 — один (мой), 256 — два (у Олега в Артёме, не на ходу), 260 — один (стоит на одной из стоянок Владивостока ). Других «Икарусов» в крае нет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Хонда / Сегодня, 16:50
    № 1  
     

    Красавец. Какие были Автобусы! Даже сегодня смотрится гораздо лучше, чем корейские раздолбанные "сараи", на которых возят людей и по краю, и во Владивостоке.

    [ Цитировать ]

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