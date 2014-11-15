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В Приморье на дороги вышел автобус из прошлого
Автобус из Советского прошлого вышел на дороги Приморья. Единственный на ходу в Приморье легендарный венгерский «Икарус» 1987 года выпуска прошёл капитальный ремонт и готов перевозить приморцев. Вот, что написал нам хозяин «Икаруса» Владимир: «Мой «Икарус» 250.59 — это один единственный ходовой «Икарус» на весь Приморский край, сообщает инстаграм vestiprim.
Всего «Икарусов» в крае четыре: 250 — один (мой), 256 — два (у Олега в Артёме, не на ходу), 260 — один (стоит на одной из стоянок Владивостока ). Других «Икарусов» в крае нет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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