В Приморье на дороги вышел автобус из прошлого

Автобус из Советского прошлого вышел на дороги Приморья. Единственный на ходу в Приморье легендарный венгерский «Икарус» 1987 года выпуска прошёл капитальный ремонт и готов перевозить приморцев. Вот, что написал нам хозяин «Икаруса» Владимир: «Мой «Икарус» 250.59 — это один единственный ходовой «Икарус» на весь Приморский край, сообщает инстаграм vestiprim.

Всего «Икарусов» в крае четыре: 250 — один (мой), 256 — два (у Олега в Артёме, не на ходу), 260 — один (стоит на одной из стоянок Владивостока ). Других «Икарусов» в крае нет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]