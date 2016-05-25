Почти 2,5 тысячи приморцев обследовали медики из ведущих московских клиник. Сводный отряд Федерального медико-биологического агентства прибыл в наш край после обращения врио губернатора Олега Кожемяко в правительство Российской Федерации. О первой неделе работы отряда ФМБА, а также о том, куда врачи поеду дальше, смотрите в следующем репортаже.

Узнать о необходимом лечении, уточнить диагноз или просто для профилактики пройти комплексное обследование. За первые шесть дней работы в Находке столичные врачи приняли примерно 2300 человек. Из них около 600 детей. У каждого третьего пациента было выявлено заболевание, о котором он раньше не подозревал.

Галина Дешнер, житель г. Находка: «Тут глаз покраснел, он посмотрел, наш глазной мне ничего не говорил, что у меня начинавшаяся катаракта. А он сказал. Назначил лечение. Я очень довольна. Так что спасибо».

Врачи сводного отряда Федерального медико-биологического агентства привезли из столицы не только свой опыт, но и современное оборудование. Для приморцев это уникальная возможность — бесплатно пройти качественное обследование.

Руслан Атаханов, врач рентгенолог сводного медицинского отряда ФМБА России: «Стараемся! Если мы так далеко приехали, стараемся помочь населению».

Елена Воронина, житель г. Находка: «Почему такое столпотворение? Потому, что людям очень тяжело в наших поликлиниках дождаться этих специалистов. Да, тяжеловато. Да, очередь. Ну и что? Я пришла для того, чтобы обследоваться и я это сделала за один день».

Алексей Шутов, главный врач сводного медицинского отряда ФМБА России: «Отряд работает с 8 утра до последнего пациента. Как правило, это все позднее 8 часов вечера все заканчивается».

Каждый день по несколько сотен пациентов. Но как уверяет Алексей Шутов, главврач отряда ФМБА, он и его коллеги к такому уже привыкли. Не первый день колесят по стране.

Пришлось даже подключить волонтеров, чтобы помочь всем желающим пройти обследование.

Наталья Рослая, координатор волонтеров: «И решили, что волонтеры будут контролировать очередь. Пропускать бабушек-инвалидов, ветеранов труда войны».

Московские врачи помогли не только пациентам, но и местным врачам. Медики находкинских поликлиник физически не могут провести качественную диспансеризацию населения.

Валерий Калида, временно исполняющий обязанности главного врача Находкинской городской больницы: «Учитывая дефицит кадров, который сложился у нас. 119 тысяч обслуживания населения, и всего один врач занимается диспансеризацией».

После Находки медицинский автопоезд оправился в Партизанск. Здесь специалисты пробудут до 24 ноября. Всего же отряд ФМБА останется работать в нашем регионе до 20 декабря. В планах - провести обследование жителей 11 муниципальных образований Приморского края.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]