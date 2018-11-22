Детвора испытывает судьбу на владивостокских водоемах
Во Владивостоке только недавно установились отрицательные температуры воздуха. И то с переменным успехом. На городских водоемах появился лед, который местная детвора использует для развлечений.
Опасные игры детей на искусственном озере в Первомайском районе города возле дома по ул. Гризодубовой, 71 запечатлел на видео местный житель. По его словам, рядом расположена школа, и дети, возвращаясь домой после занятий, как правило, останавливаются здесь поиграть. Один мальчишка вышел на середину озера и стал прыгать, пытаясь проверить лед на прочность.
Автор видео сделал замечание несмышленышам, после чего они быстро удалились.
Однако, проблема не исчерпана.
"Ближе к 17.00 младшеклассники после продленки потянутся домой", - утверждает автор видео, - все повторится сначала.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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