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Детвора испытывает судьбу на владивостокских водоемах

Фото: Whatsapp редакции "Вести: Приморье"

Во Владивостоке только недавно установились отрицательные температуры воздуха. И то с переменным успехом. На городских водоемах появился лед, который местная детвора использует для развлечений.

Опасные игры детей на искусственном озере в Первомайском районе города возле дома по ул. Гризодубовой, 71 запечатлел на видео местный житель. По его словам, рядом расположена школа, и дети, возвращаясь домой после занятий, как правило, останавливаются здесь поиграть. Один мальчишка вышел на середину озера и стал прыгать, пытаясь проверить лед на прочность.

Автор видео сделал замечание несмышленышам, после чего они быстро удалились.

Однако, проблема не исчерпана.

"Ближе к 17.00 младшеклассники после продленки потянутся домой", - утверждает автор видео, - все повторится сначала.

 

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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