Почти 80 тысяч тонн сельди выловили рыбаки Приморья

Приморские рыбаки освоили 50% сельдевых квот и увеличили добычу иваси.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, с начала года предприятиями Приморья добыто почти 80 тысяч тонн сельди.

Квоты на вылов сельди освоены на 50%. Также по сравнению с прошлым годом почти на 6 тысяч тонн увеличилась добыча сардины иваси – до 14,6 тысячи тонн.

Отметим, что сельдь и консервы из иваси вошли в социальную программу «Приморская рыба», разработанную по инициативе врио губернатора Олега Кожемяко.

Напомним, обеспечение доступной рыбой и морепродуктами населения страны – одно из поручений Президента России Владимира Путина.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]