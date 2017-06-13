Почти 80 тысяч тонн сельди выловили рыбаки Приморья
Приморские рыбаки освоили 50% сельдевых квот и увеличили добычу иваси.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, с начала года предприятиями Приморья добыто почти 80 тысяч тонн сельди.
Квоты на вылов сельди освоены на 50%. Также по сравнению с прошлым годом почти на 6 тысяч тонн увеличилась добыча сардины иваси – до 14,6 тысячи тонн.
Отметим, что сельдь и консервы из иваси вошли в социальную программу «Приморская рыба», разработанную по инициативе врио губернатора Олега Кожемяко.
Напомним, обеспечение доступной рыбой и морепродуктами населения страны – одно из поручений Президента России Владимира Путина.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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