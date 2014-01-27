В предстоящие выходные приморская ГАИ будет «охотиться» на водителей

В Приморье продолжаются рейдовые мероприятия — сотрудники ГАИ выявляют водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, лишенных или не имеющих права управления.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям в случае употребления алкоголя отказаться от управления транспортными средствами. Кроме того, ведомство призывает жителей края не оставлять безнаказанными действия пьяных водителей и незамедлительно сообщать в дежурную часть полиции о подобных фактах.

Сообщить о нетрезвых водителях, либо иных грубых нарушениях правил дорожного движения вы можете по телефону дежурной части специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю: 8 (423) 231-09-08, (423) 2-490-921.

По данным Госавтоинспекции, сообщает «Вести: Приморье», в результате профилактических мероприятий, прошедших на территории региона в прошлые выходные дни, было выявлено порядка 2 тыс. нарушений Правил дорожного движения. Отстранено от управления 85 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, 38 автомобилистов, не проходивших обучение на право управления транспортным средством.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]