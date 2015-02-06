В Приморье падает численность населения трудоспособного возраста

Численность населения Приморского края в 2017 году составила 1918.1 тыс. человек (1.3% населения Российской Федерации).

«К сожалению, с начала девяностых годов прошлого века воспроизводство населения в крае происходило в «суженном» режиме. За 2011-2017 годы численность приморцев уменьшилась на 40.4 тыс. человек, что на 44% обеспечила естественная убыль и на 56% – миграционный отток», - сообщает Приморскстат.

Главная составляющая трудовых ресурсов – трудоспособное население в трудоспособном возрасте, его доля в 2017 году составила 87%. Режим «суженного» воспроизводства населения, действующий на протяжении более 20 лет, вызвал непрерывное уменьшение трудовых ресурсов, точнее, основной их части – трудоспособного населения в трудоспособном возрасте. Молодежь, вступающая в трудоспособный возраст, малочисленнее, чем число граждан, выходящих на пенсию. За 2011-2017 годы трудовые ресурсы уменьшились на 127.6 тыс. человек, и составили в 2017 году 1240.6 тыс.

Реальные трудовые ресурсы пополняются из потенциальной своей части, состоящей из иностранных мигрантов, подростков и граждан старше трудоспособного возраста. На современном рынке труда около 5% рабочих мест занято иностранцами, которые сосредоточены в розничной торговле, строительстве, автомобильном транспорте. Численность подростков, занятых в экономике края, колебалась в пределах 1-4.4 тыс. человек, в зависимости от их общего количества по году рождения. В 2017 году работало около тысячи подростков.

Граждане старше трудоспособного возраста, начиная с 2007 года, всё активнее вовлекались в трудовой процесс, в 2017 году их насчитывалось 107.4 тыс. человек, что примерно на треть больше нескольких предыдущих лет.

Доля незанятых в численности трудовых ресурсов составляла в 2017 году около 20%, что свидетельствует о явном недоиспользовании основного трудового потенциала в крае, который или не востребован, или не может найти место для самореализации. Из 215 тыс. человек, не входящих в состав рабочей силы, только каждый четвертый выразил желание работать.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]