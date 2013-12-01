Бдительный житель Уссурийска прогнал со двора подростков, нюхающих газ

В Уссурийске на ул. Кирова, где расположена приморская жилищно-коммунальная служба, местный житель прогнал со двора здания подростков, нюхающих газ. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм mark2_che.

Как говорит сам бдительный гражданин на своем видео, он, сидя в машине, заметил двоих школьников, стоящих у одного из домов по ул. Кирова. Мальчики, «нашкуляв денег, купили баллоны» и странно вели себя: стояли, сгорбившись и прикрываясь куртками. Мужчина решил поинтересоваться у подростков, чем они заняты, «чухают ли они газок». Подойдя к одному из мальчишек, он дернул его за куртку. Из-за пазухи у парня выпал газовый баллон.

Видимо, подростки не ожидали, что кто-то обратит на них внимание, поэтому действия мужчины их напугали и они решили спешно покинуть место происшествия.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]