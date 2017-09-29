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«Диалоги о культуре»: Современная польская архитектура во Владивостоке

«Диалоги о культуре»: Современная польская архитектура во Владивостоке

Владивосток посетили гости из Польши, в этот раз они приехали на джазовый фестиваль и привезли с собой новый проект, о котором рассказал директор польского культурного центра в Москве - Дариуш Клеховский. Архитектура - важная в истории каждой страны часть искусства. Именно об этом и польский проект, подробности в аудиоверсии. Ведущая программы Татьяна Гладун.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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