«Диалоги о культуре»: Современная польская архитектура во Владивостоке
Владивосток посетили гости из Польши, в этот раз они приехали на джазовый фестиваль и привезли с собой новый проект, о котором рассказал директор польского культурного центра в Москве - Дариуш Клеховский. Архитектура - важная в истории каждой страны часть искусства. Именно об этом и польский проект, подробности в аудиоверсии. Ведущая программы Татьяна Гладун.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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