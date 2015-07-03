"Страшный сон" банкиров Владивостока депортирован из Таиланда в Россию

Cотрудниками российского бюро Интерпола в Россию доставлен депортированный из Таиланда Роман Дмитрук, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159.1 УК РФ, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк (на фото).

Установлено, что фигурант с целью хищения денежных средств у кредитных организаций в городе Владивостоке создал организованную группу, участники которой готовили подложные документы и предоставляли их в банки для получения займов. Сообщники были задержаны сотрудниками полиции при попытке получить очередной кредит.

Лидеру группы удалось скрыться. На основании запроса УМВД России по Приморскому краю в январе текущего года он был объявлен в международный розыск. В результате международного взаимодействия Роман Дмитрук задержан в Тайланде и доставлен в Москву.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]