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Вчера, 19:05
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"Страшный сон" банкиров Владивостока депортирован из Таиланда в Россию

Cотрудниками российского бюро Интерпола в Россию доставлен депортированный из Таиланда Роман Дмитрук, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159.1 УК РФ, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк (на фото).

Установлено, что фигурант с целью хищения денежных средств у кредитных организаций в городе Владивостоке создал организованную группу, участники которой готовили подложные документы и предоставляли их в банки для получения займов. Сообщники были задержаны сотрудниками полиции при попытке получить очередной кредит.

Лидеру группы удалось скрыться. На основании запроса УМВД России по Приморскому краю в январе текущего года он был объявлен в международный розыск. В результате международного взаимодействия Роман Дмитрук задержан в Тайланде и доставлен в Москву.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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