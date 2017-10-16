Циклон принесёт в Приморье небольшое похолодание, но не снег

Сегодня, 13 декабря, со стороны Китая вблизи западных границ Приморья пройдёт циклон, облачность которого накроет юго-запад края. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", обойдётся без осадков. В южных районах усилится ветер. Днём циклон сместится на северо-запад Японского моря и продолжит своё движение над его акваторией. За циклоном на юг Дальнего Востока будет поступать более холодная воздушная масса. День ожидается на 2–4 градуса прохладнее, чем вчера.

Ближайшей ночью атмосферное давление над Приморским краем снова будет расти, и на Приморье распространится гребень антициклона, ядро которого будет располагаться над Китаем и Жёлтым морем. В крае осадков не ожидается. Фон дневных и ночных температур ожидается немного ниже, чем сегодня.

Во Владивостоке сегодня и в ближайшие сутки - переменная облачность, осадков не ожидается. Во второй половине дня снова усилится северо-западный ветер. Ближайшая ночь ожидается немного прохладней, чем минувшая. Значения максимальных температур останутся в тех же пределах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]