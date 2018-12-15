Школьник из Уссурийска спас мальчика, провалившегося под лед
Рискуя жизнью, школьник из Уссурийска вытащил из подо льда маленького мальчика.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на region_25_news, ребята шли домой, когда услышали крик на реке: под первоклассником треснул лед. Не задумываясь ни на секунду, Ваня бросился на помощь. Подобрав по дороге палку, школьник подполз к проруби и вытащил мальчика из ледяной воды.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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