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Школьник из Уссурийска спас мальчика, провалившегося под лед

Школьник из Уссурийска спас мальчика, провалившегося под лед

Фото: region_25_news

Рискуя жизнью, школьник из Уссурийска вытащил из подо льда маленького мальчика.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на region_25_news, ребята шли домой, когда услышали крик на реке: под первоклассником треснул лед. Не задумываясь ни на секунду, Ваня бросился на помощь. Подобрав по дороге палку, школьник подполз к проруби и вытащил мальчика из ледяной воды.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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