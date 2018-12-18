Рыбопромышленная компания завершила этап подготовки к строительству рыбоперерабатывающего завода «Русский минтай». В основание будущего предприятия на территории ТОР «Надеждинская» заложили «капсулу времени». Торжественный, а главное исторический момент запечатлела наша съемочная группа.

Новые рабочие места, высококачественная российская продукция и дополнительные налоговые отчисления в бюджет. Строительство рыбоперерабатывающего завода «Русский минтай» событие значимое не только для Приморья, но и для всего Дальнего Востока. Ведь, минтай - это основная добыча дальневосточных морей и российского рыбного экспорта.

Валентин Дубинин, вице-губернатор Приморского края, куратор ТОР «Надеждинская»: «Такое предприятие, можно сказать, первое в Приморском крае закладывается для переработки важного для Приморского края продукта, как рыба. Чтоб не сырье мы куда-то отправляли, а переработанный продукт, как на внутренний рынок, так и на внешний. Это очень важно».

Строительную площадку на территории опережающего развития «Надеждинская» готовить начали в середине ноября. Спустя месяц, капсула времени дает официальный старт строительству. Уже в 2021-ом на этом месте появится первое береговое предприятие Русской Рыбопромышленной компании. Масштабы деятельности обещают быть внушительными.

Иван Осадчий, генеральный директор компании «Русский минтай»: «Завод «Русский минтай» будет иметь мощность более 100 тонн в сутки по продукции из минтая. Это филе, фарш, стейки и прочая продукция из минтая. А более 20-ти тонн в сутки по переработки отходов. Это мука, рыбный жир. Он также будет способен перерабатывать другие виды рыб: минтай прибрежного лова, лососёвые, разнорыбицу».

Русская Рыбопромышленная компания сегодня — один из лидеров по добыче минтая не только в России. Она входит в четверку мировых организаций. Общий объём квот на добычу более 320 тысяч тонн. 75% улова от общего промысла - минтай. Новый завод позволит расширить продуктовую линейку, сократив объём экспорта для переработки.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]