Андрей Тарасенко вернулся во Владивосток (фото)

Экс-врио губернатора Приморского края вернулся во Владивосток, чтобы сообщить об отставке известного в крае руководителя. Заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Андрей Тарасенко в рамках рабочей поездки в Приморье 20-21 декабря посетил Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского. Проинформировав коллектив вуза о том, что Сергей Огай завершил работу в должности ректора и в дальнейшем будет заниматься научно-исследовательской работой, А. Тарасенко от имени руководства Росморречфлота поблагодарил Сергея Алексеевича за плодотворную работу по руководству университетом и вручил ему почетную грамоту, сообщают "Вести:Приморье со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства морского и речного транспорта.

20 декабря под председательством заместителя руководителя Росморречфлота состоялось рабочее совещание по актуальным вопросам строительства Дальневосточного морского тренажерного центра. О ходе работ проинформировал и.о. ректора МГУ им. Невельского Владимир Клоков. Участники совещания выехали на стройку, где генеральный директор строительной компании «КФК» Владимир Каспин познакомил всех с ходом строительства, были осмотрены основные объекты и внутренние помещения возводимого комплекса.

В этот же день А. Тарасенко провёл встречу с курсантами и студентами Морского университета, рассказал будущим морякам и студентам о перспективах развития российского флота, возможностях прохождения практики в различных судоходных и логистических компаниях Дальнего Востока. Среди прозвучавших вопросов большинство касались организации плавательной практики курсантов, практики студентов-логистов факультета управления морским транспортом и экономики, практики в судоходных и стивидорских компаниях студентов юридического факультета.

За встречей с учащейся молодежью последовала встреча с проректорами и помощниками ректора, а завершилось посещение встречей 21 декабря с профессорско-преподавательским составом Морского университета. Андрей Тарасенко вручил грамоты и благодарственные письма заместителя министра транспорта РФ – руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Юрия Цветкова сотрудникам Морского университета, внёсшим большой вклад в подготовку и проведение СКФ Дальневосточной регаты учебных парусников 2018 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]