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Иван Штыль вручил гребной тренажер спортсменам Седанскинского дома-интерната. Видеорепортаж Виктории Шандыбиной и Ольги Артемовой

Заслуженный мастер спорта России Иван Штыль сделал необычный подарок Седанскинскому дому-интернату для престарелых и инвалидов. Новый гребной тренажер стал настоящим сюрпризом для спортсменов.

Спортсмены Седанскинского дома-интерната для престарелых и инвалидов известны на весь край своими успехами в соревнованиях на лодках класса «дракон». Теперь у команды новая цель — освоить греблю на каноэ. Есть и стимул для этого — подарок Ивана Штыля. Сегодня он не только вручил новый гребной тренажер, но и провел мастер класс.

Наталья Новикова, директор Седанкинского дома-интерната для престарелых и инвалидов: «У нас и гребная команда. У нас есть и команда футбольная. И бегают, и прыгают, и играют в теннис, занимаются дартсом и другими видами спорта».

Виктор Лакомкин, постоялец Седанкинского дома-интерната для престарелых и инвалидов: «Гонки на «драконах». Во Владивостоке занимали вторые места. Съездили в Находку, заняли первое место, на озере Соленом. Будем тренироваться интенсивнее, чтобы впоследствии занимать первые места».

Тренажер, имитирующий греблю профессиональные спортсмены используют в зимний период, чтобы не растерять навык. Теперь заниматься смогут и постояльцы интерната. Причем круглый год.

Иван Штыль, спортсмен, заслуженный мастер спорта России: «Это новое веяние, интерес людей. Для меня самое главное, чтобы люди поняли, что это возможно. Возможно заниматься любым видом спорта. Просто к этому нужны те или иные нюансы».

Александр Казачук, постоялец Седанкинского дома-интерната для престарелых и инвалидов: «Еще когда малым был, на каноэ греб. Море, здоровый воздух, напряжение. Естественно, удовольствие».

После встречи с Иваном Штылем команда дома-интерната полна энтузиазма. Оценив опыт спортсменом и их интерес к гребле, именитый каноист обещал приехать на тренировки еще не раз и задумался о приобретении дополнительного тренажера, теперь для инвалидов-колясочников.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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