«Вести: Приморье. Интервью»: Как прошли Матвеевские чтения во Владивостоке
«Вести: Приморье. Интервью» с Александром Брюхановым, директором Приморской краевой публичной библиотеки им. Горького, заслуженным работником культуры РФ.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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