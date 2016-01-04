Приморцы празднуют Рождество Христово

Православные христиане сегодня отмечают один из главных праздников Рождество Христово. Во Владивостоке на этот день запланирована масса праздничных мероприятий.

7 января в 12:30 администрация Владивостока приглашает на празднование Рождества Христова которое состоится на центральной площади Владивостока. Краткий молебен отслужит митрополит Владивостокский и Приморский Владимир.

Для гостей праздника подготовлена концертная программа. На сцену выйдут вокальные и хореографические коллективы. На празднике прозвучат рождественские песни, а также новогодние композиции.

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В православной гимназии по окончании поздней Рождественской литургии в храме в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия состоится традиционный детский Рождественский праздник.

7 января в 11:00 - хороводы, игры и забавы, конкурсы и викторины, ярмарка мастеров, творческие мастер-классы, горячая Карпова уха, свежая выпечка и чай, катание на лошадках и оленях, традиционная рождественская игра с подарками и призами, Дед Мороз и Снегурочка.

Адрес проведения праздника: г. Владивосток, ул. Бородинская 25.

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Приход Покровского кафедрального собора г. Владивостока приглашает:

- 7 января в 12.00 (по окончании поздней Божественной литургии) на праздник в Духовно-просветительский центр. Вас ждёт просмотр художественного фильма и чаепитие.

- 8 января (во вторник) в 11.30 состоится Рождественский спектакль, колядки и песни в исполнении воспитанников воскресной школы и молодёжки прихода.

- 11 января в 19.00 Большой Рождественский концерт в Приморской Мариинке.

- 13 января в 12.30 ждёт гостей Митрополичья ёлка в Феско Холле.

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12 января в Дворце культуры железнодорожников во Владивостоке ежегодный рождественский фестиваль «Щедрый вечер». В 12.00 откроются рождественские экспозиции и творческие мастерские, для гостей проведут мастер-классы по изготовлению сувениров. В фойе здания будет открыта фестивальная площадка, где выступят лучшие творческие самодеятельные коллективы Приморского края. В 15.00 в большом зале гала-концерт.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]