В России названы даты следующих длинных выходных
Следующие длинные выходные после новогодних ожидают россиян с 8 по 10 марта в связи с празднованием Международного женского дня. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роструд.
В ведомстве отметили, что День защитника Отечества, который традиционно празднуется 23 февраля, в этом году выпадает на субботу. Поэтому дополнительный выходной 23 февраля перенесен на 10 мая.
Таким образом, в мае 2019 года россияне будут отдыхать с 1 по 5 число в связи с празднованием Дня Весны и Труда, а также с 9 по 12 мая благодаря Дню Победы, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на РБК.
В ноябре этого года россиян также ожидают длинные выходные со 2 по 4 число.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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