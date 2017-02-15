"Китайский" циклон выходит на Приморье

В эту зиму в Приморском крае наблюдается дефицит осадков. Вот и в ближайшие выходные дни значительных снегопадов не предвидится.

Как сообщили в пресс-службе Примгидромета, в субботу, 12 января, и в ночь на воскресенье под влиянием поля повышенного атмосферного обойдётся без осадков вовсе. Днём в воскресенье, 13 января, с районов Китая на территорию Приморья сместится циклон, который в вызовет в отдельных районах края небольшой снег. Ночью температура воздуха −14…−22 °С, в горных районах до −30 °С. Максимальная днём 0…−7 °С, на севере до −15 °С. Среднесуточная температура останется выше нормы для этого периода времени.

Во Владивостоке в субботу солнечно. Днём в воскресенье увеличится количество облаков, но существенных осадков не ожидается. Лишь в отдельных районах города могут пролетать отдельные снежинки. В ночные часы температура воздуха ожидается −8…−11 °С, днём −2…−5 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]