Работы по реконструкции дороги Уссурийск-Пограничный-Госграница продолжатся в конце января

Завершение реконструкции автомобильной дороги Уссурийск–Пограничный–Госграница начнется в конце января. Контракт на выполнение работ на участке с 13 по 20 километры заключен с АО «СпецСУ».

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, срок завершения работ по контракту – декабрь 2019 года. В настоящий момент специалисты ведут подготовительную работу, предусмотренную контрактом, с тем, чтобы в конце января на объекте начала работу техника. Здесь предстоит выполнить большой объем по устройству земляного полотна и затем асфальтирование семи километров дорожного полотна.

Также в ходе реконструкции будет завершено строительство нового моста через реку Славянка и путепровода на развилке Уссурийск–Пограничный–Покровка.

Напомним, реконструкция трассы Уссурийск–Пограничный–Госграница ведется в рамках развития международного транспортного коридора «Приморье-1». Ранее строители разобрали здесь старый мост через реку Славянка, находившийся в аварийном состоянии. Новое мостовое сооружение будет учитывать как современные нагрузки, так и требования для безопасного пропуска воды в паводковые периоды.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]