В Приморье ушел из жизни известный художник
На 79 году ушел из жизни Николай Евсеевич Наврось, художник монументального и декоративно-прикладного искусства. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ПКО ВТОО «Союз художников России».
Николай Евсеевич Наврось родился в Чугуевском районе Приморского края. Закончил Владивостокское художественное училище, а в 1974 году Московское высшее художественно-примышленное училище по специальности «монументальная и станковая живопись». Для творческой работы вернулся во Владивосток в 1989 году из Томска, где работал после окончания училища и зарекомендовал себя как талантливый и разносторонний художник, выступивший автором витражей и декоративных композиций для зданий общественного назначения.
Во Владивостоке Николай Наврось работал как живописец и художник декоративно-прикладного направления. Его мозаичные панно и живописные произведения всегда отличались индивидуальностью и высоким профессиональным уровнем. Одна из основных тем его произведений – природа Приморского края.
Прощание с Н.Е. Навросем состоится 23 января, в среду, с 11.00 в ПКО ВТОО «Союз художников России» по адресу: ул. Алеутская, 14а.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
20.04.2018 Выставка декоративно-прикладного искусства во Владивостоке – праздник фантазии и творчества
-
09.04.2018 В Санкт-Петербурге скончался художник из Владивостока Владимир Яшке
-
20.09.2017 Ушёл из жизни Заслуженный художник РФ Юрий Волков
-
04.09.2017 Ушел из жизни художник Иван Иванович Дункай
-
15.05.2017 Ушел из жизни известный приморский скульптор Валерий Ненаживин
-
11.03.2015 Приморский художник Юрий Аксенов готовит персональную выставку
Добавить комментарий