В Приморье ушел из жизни известный художник

На 79 году ушел из жизни Николай Евсеевич Наврось, художник монументального и декоративно-прикладного искусства. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ПКО ВТОО «Союз художников России».

Николай Евсеевич Наврось родился в Чугуевском районе Приморского края. Закончил Владивостокское художественное училище, а в 1974 году Московское высшее художественно-примышленное училище по специальности «монументальная и станковая живопись». Для творческой работы вернулся во Владивосток в 1989 году из Томска, где работал после окончания училища и зарекомендовал себя как талантливый и разносторонний художник, выступивший автором витражей и декоративных композиций для зданий общественного назначения.

Во Владивостоке Николай Наврось работал как живописец и художник декоративно-прикладного направления. Его мозаичные панно и живописные произведения всегда отличались индивидуальностью и высоким профессиональным уровнем. Одна из основных тем его произведений – природа Приморского края.

Прощание с Н.Е. Навросем состоится 23 января, в среду, с 11.00 в ПКО ВТОО «Союз художников России» по адресу: ул. Алеутская, 14а.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]