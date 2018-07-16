Более 100 дальневосточных гектаров выдали в Приморье с начала года

За 10 рабочих дней 2019 года в Приморском крае выдано более 100 земельных участков по программе «Дальневосточный гектар».

Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте земельных и имущественных отношений, в январе этого года специалисты завершили работу с документами на предоставление 118 «программных» участков.

«Эти договоры уже зарегистрированы, гектары предоставлены гражданам. В целом, на сегодняшний день в крае выдано 13,7 тысячи наделов. Еще свыше 2,2 тысячи пакетов документов находятся на подписании», – рассказали специалисты.

Найти необходимую информацию, решить возникающие вопросы все, кто уже обживается на своем гектаре или только готовится перебраться в Приморье, могут в Центре получателей дальневосточного гектара, который расположен по адресу: Владивосток, улица Бородинская, 14 (холл 1 этажа). Также обратиться за консультацией можно по телефону: 8 (423) 200-95-85.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]