Новости Экономика

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:42
  0

Более 100 дальневосточных гектаров выдали в Приморье с начала года

Более 100 дальневосточных гектаров выдали в Приморье с начала года

Фото: Администрация ПК

За 10 рабочих дней 2019 года в Приморском крае выдано более 100 земельных участков по программе «Дальневосточный гектар».

Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте земельных и имущественных отношений, в январе этого года специалисты завершили работу с документами на предоставление 118 «программных» участков.

«Эти договоры уже зарегистрированы, гектары предоставлены гражданам. В целом, на сегодняшний день в крае выдано 13,7 тысячи наделов. Еще свыше 2,2 тысячи пакетов документов находятся на подписании», – рассказали специалисты.

Найти необходимую информацию, решить возникающие вопросы все, кто уже обживается на своем гектаре или только готовится перебраться в Приморье, могут в Центре получателей дальневосточного гектара, который расположен по адресу: Владивосток, улица Бородинская, 14 (холл 1 этажа). Также обратиться за консультацией можно по телефону: 8 (423) 200-95-85.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря