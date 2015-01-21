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Россияне бегут с Дальнего Востока

Россияне бегут с Дальнего Востока

Фото: online.zakon.kz
В 2018 году Дальний Восток России покинули 16670 человек. Такие данные опубликовал Росстат.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на lifenews_vl, численность населения Дальнего Востока в минувшем году в среднем составляла 8205931 человек, тогда как на 1 января 2019 года эта цифра составила всего лишь 8189261.

Что касается Приморского края, то здесь также постоянное население значительно сократилось. И если в 2018-м его численность составляла 1908163 человека, то на 1 января текущего года она снизилась до 1903289 граждан. Проще говоря, регион покинули 4 874 человека.

Активнее всего уезжают сельчане. Так, если из приморских городов за год уехали 2190 человек, а это 0,14 процента городского населения, то села Приморского края покинули 2684 человека, а это уже 0,6 процента населения.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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