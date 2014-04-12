Аномально теплая зима разбудила насекомых в Уссурийске

Удивительное рядом. Аномально теплая зима подарила приморцам возможность наблюдать среди, казалось бы, холодного времени года живых насекомых.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на блогера из Уссурийска, жители края сняли на видео ползущую в пыли самую что ни на есть живую гусеницу! Мохнатая рыжая личинка бабочки преспокойно движется по земле, как будто на дворе уже весна, а не январь. Видео, по словам очевидцев, снято на Сахпоселке.

Комментаторы в паблике удивлены:

tatianagannik: «Апокалипсис... ?»

Alenyska97: «В марте ждите зиму!?»

sergei_ganenko: «Я вообще вчера дома комара убил!»

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]