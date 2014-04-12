Новости Общество Видео

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:18
  0

Аномально теплая зима разбудила насекомых в Уссурийске

Фото: mark2_che

Удивительное рядом. Аномально теплая зима подарила приморцам возможность наблюдать среди, казалось бы, холодного времени года живых насекомых.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на блогера из Уссурийска, жители края сняли на видео ползущую в пыли самую что ни на есть живую гусеницу! Мохнатая рыжая личинка бабочки преспокойно движется по земле, как будто на дворе уже весна, а не январь. Видео, по словам очевидцев, снято на Сахпоселке.

Комментаторы в паблике удивлены:

tatianagannik: «Апокалипсис... ?»
Alenyska97: «В марте ждите зиму!?»
sergei_ganenko: «Я вообще вчера дома комара убил!»

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря