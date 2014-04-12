Аномально теплая зима разбудила насекомых в Уссурийске
Удивительное рядом. Аномально теплая зима подарила приморцам возможность наблюдать среди, казалось бы, холодного времени года живых насекомых.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на блогера из Уссурийска, жители края сняли на видео ползущую в пыли самую что ни на есть живую гусеницу! Мохнатая рыжая личинка бабочки преспокойно движется по земле, как будто на дворе уже весна, а не январь. Видео, по словам очевидцев, снято на Сахпоселке.
Комментаторы в паблике удивлены:
tatianagannik: «Апокалипсис... ?»
Alenyska97: «В марте ждите зиму!?»
sergei_ganenko: «Я вообще вчера дома комара убил!»
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
18.12.2018 Бесснежная зима заставляет приморцев идти на крайние меры
-
21.05.2018 Горожане обеспокоены появлением рептилии во дворе жилого дома в Уссурийске
-
30.03.2018 Аномально теплая погода в Приморье сменится небольшим похолоданием в субботу
-
21.03.2018 В Приморье установится аномально теплая погода
-
10.09.2016 Очевидцы сняли на видео драку двух девушек возле бара во Владивостоке
-
12.04.2014 Теплая весна раньше времени «разбудила» клещей
Добавить комментарий