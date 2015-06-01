Студентку ДВФУ обмануло первое впечатления от связи через сайт знакомств

Во Владивостоке полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в изнасиловании девушки. Потерпевшая познакомилась со злоумышленником в интернете.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, с сообщением об изнасиловании в полицию обратилась 19-летняя студентка ДВФУ, проживающая в общежитии на Русском острове. По словам потерпевшей, на одном из сайтов знакомств она общалась с молодым человеком.

В ходе переписки парень пригласил ее днем встретиться и пообщаться уже лично, студентка согласилась. Первое свидание прошло спокойно, и девушка в хорошем настроении уехала домой, но уже вечером ей поступил тревожный звонок от нового знакомого. Молодой человек попросил как можно скорее приехать к нему в гостиницу в Первомайском районе, где он проживает, так как ему якобы срочно необходима помощь. Звонивший не уточнил, что именно ему нужно, но смог обманом убедить студентку подъехать.

В номере он изнасиловал потерпевшую, которая затем в шоковом состоянии обратилась в полицию. Стражи порядка вскоре задержали 19-летнего подозреваемого, который полностью признал свою вину в преступлении.

По факту случившегося проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]