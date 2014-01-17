В Приморье пресечена попытка незаконного сбыта 15 кг ртути

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления УМВД России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 234 УК РФ (незаконный оборот ядовитых веществ, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Противоправная деятельность членов группы пресечена оперативниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю совместно со следователями следственной части УМВД России по Приморскому краю.

Житель Черниговского района Приморского края обнаружил баллон с ртутью среди металлического лома и отнес на территорию своего частного дома, где хранил до начала текущего года. В январе мужчина безвозмездно передал металл своему приятелю, якобы для дальнейшего использования в золотодобыче.

Однако злоумышленник вступил в сговор с еще двумя приморцами и занялся активным поиском потенциальных покупателей. 15 килограммов опасного металла мужчины намеревались продать за 15—18 млн рублей с целью последующей контрабанды. Все члены группы, приморцы в возрасте 45 до 59 лет, задержаны. Ядовитое вещество изъято из незаконного оборота в городе Уссурийске, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательной базы по уголовному делу. Фигурантам могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]