Дальний Восток готовится назвать лучших молодых управленцев региона. Видеорепортаж Татьяны Дубко
Дальний Восток готовится назвать лучших молодых управленцев региона. Во Владивостоке определяют победителей полуфинала всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй». Этот чемпионат признан флагманским в рамках платформы «Россия — страна возможностей», созданной по инициативе Владимира Путина. В бизнес-симуляторе приняли участие 100 ребят из пяти субъектов. Соревнования длились весь день.
Они еще студенты. Но сейчас решают вполне реальные задачи: вывести средний бизнес на глобальный рынок, успешно продвинуть бренд и не потерять спрос. Это деловой симулятор, где все почти по-настоящему. Полуфинал всероссийского кубка по менеджменту собрал сильнейших.
Татьяна Дубко, корреспондент: «В зале 20 команд. 100 лучших студентов дальневосточников — будущих управленцев. Время бизнес-игры уже пошло. У ребят всего четыре часа, чтобы прожить год управления виртуальной компанией».
Вадим Бутко, участник полуфинала Всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй» (г. Владивосток): «Очень жестко. Здесь нужно продумать заранее весь сегодняшний день. Запланировать выигрышную стратегию и убедить остальных».
- Волнуешься или у управленца стальные нервы?
- Я спокоен!
Игра с жесткой конкуренцией. Остроты добавляет неожиданный эксперимент в формате — команды формируют на месте. Ребята незнакомы друг с другом. Ценится способность работать в любых условиях. А для конкурсантов из Бурятии испытание на стрессоустойчивость началось с самого утра.
Анастасия Митрофанова, участник полуфинала Всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй» (г. Улан-Удэ): «В 6 утра с самолета — и сразу сюда. Сложновато, сутки не спали, но сразу же влились в процесс».
В этом году в кубке рекордное число заявок — больше 30-ти тысяч. Волна отборов прошла по всей стране. Сегодня это один из приоритетных конкурсов платформы «Россия — страна возможностей». Социальный лифт для студентов из регионов, где можно показать себя и начать строить карьеру уже в процессе обучения.
Вячеслав Шоптенко, директор Института организационного развития и стратегических инициатив в РАНХиГС, руководитель Кубка «Управляй!»: «Из все проектов платформы один из самых сложных. Аудитория ребят, которых интересует карьера в управлении. С одной стороны — развивают способности, с другой — мы можем отследить, кто имеет потенциал».
Оценивают команды эксперты. В их числе представители компаний, которые задают тон на российском рынке труда. Сегодня они не просто ставят баллы, а присматриваются к будущим сотрудникам.
Ирина Лобанова, HR-партнер крупной инженерной компании, член экспертной комиссии полуфинала Всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй»: «Интересно, как человек проявит себя как лидер, как может организовать команду и влиять на решение. Мы готовы делать предложения о конкретной работе».
15 победителей полуфинала в мае отправятся в Москву побороться за главный приз Кубка. Организаторы уверены: у дальневосточников есть все шансы попасть в топ-10 молодых управленцев, которые представят Россию на международном первенстве.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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