Дальний Восток готовится назвать лучших молодых управленцев региона. Во Владивостоке определяют победителей полуфинала всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй». Этот чемпионат признан флагманским в рамках платформы «Россия — страна возможностей», созданной по инициативе Владимира Путина. В бизнес-симуляторе приняли участие 100 ребят из пяти субъектов. Соревнования длились весь день.

Они еще студенты. Но сейчас решают вполне реальные задачи: вывести средний бизнес на глобальный рынок, успешно продвинуть бренд и не потерять спрос. Это деловой симулятор, где все почти по-настоящему. Полуфинал всероссийского кубка по менеджменту собрал сильнейших.

Татьяна Дубко, корреспондент: «В зале 20 команд. 100 лучших студентов дальневосточников — будущих управленцев. Время бизнес-игры уже пошло. У ребят всего четыре часа, чтобы прожить год управления виртуальной компанией».

Вадим Бутко, участник полуфинала Всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй» (г. Владивосток): «Очень жестко. Здесь нужно продумать заранее весь сегодняшний день. Запланировать выигрышную стратегию и убедить остальных».

- Волнуешься или у управленца стальные нервы?

- Я спокоен!

Игра с жесткой конкуренцией. Остроты добавляет неожиданный эксперимент в формате — команды формируют на месте. Ребята незнакомы друг с другом. Ценится способность работать в любых условиях. А для конкурсантов из Бурятии испытание на стрессоустойчивость началось с самого утра.

Анастасия Митрофанова, участник полуфинала Всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй» (г. Улан-Удэ): «В 6 утра с самолета — и сразу сюда. Сложновато, сутки не спали, но сразу же влились в процесс».

В этом году в кубке рекордное число заявок — больше 30-ти тысяч. Волна отборов прошла по всей стране. Сегодня это один из приоритетных конкурсов платформы «Россия — страна возможностей». Социальный лифт для студентов из регионов, где можно показать себя и начать строить карьеру уже в процессе обучения.

Вячеслав Шоптенко, директор Института организационного развития и стратегических инициатив в РАНХиГС, руководитель Кубка «Управляй!»: «Из все проектов платформы один из самых сложных. Аудитория ребят, которых интересует карьера в управлении. С одной стороны — развивают способности, с другой — мы можем отследить, кто имеет потенциал».

Оценивают команды эксперты. В их числе представители компаний, которые задают тон на российском рынке труда. Сегодня они не просто ставят баллы, а присматриваются к будущим сотрудникам.

Ирина Лобанова, HR-партнер крупной инженерной компании, член экспертной комиссии полуфинала Всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй»: «Интересно, как человек проявит себя как лидер, как может организовать команду и влиять на решение. Мы готовы делать предложения о конкретной работе».

15 победителей полуфинала в мае отправятся в Москву побороться за главный приз Кубка. Организаторы уверены: у дальневосточников есть все шансы попасть в топ-10 молодых управленцев, которые представят Россию на международном первенстве.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]