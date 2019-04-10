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На объездной трассе во Владивостоке "Мерседес" улетел в кювет

На объездной трассе во Владивостоке "Мерседес" улетел в кювет

Фото: Newsbox24.tv

Авария произошла в среду днем на участке объездной трассы в районе Патрокла.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv, "Мерседес" двигался со стороны улицы Катерной. На повороте автомобилист не справился с управлением и машина выехала за пределы проезжей части и ушла за леерное ограждение. В овраге "Мерседес" перевернулся и остался лежать на боку.

Инспекторы ДПС установили, что водителя нет прав на управление транспортным средством. Более того, полицейские заподозрили, что мужчина сел за руль, находясь в состоянии алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования рулевой "Мерседеса" отказался. Ему сейчас грозит штраф в 30 тысяч рублей и административный арест на 15 суток.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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