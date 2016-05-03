Фильмы-знакомства с участниками XV телефестиваля «Человек и море» (обновляется)

Часть первая

«Несейка. Младшая дочь». Документальный фильм. ООО «Продюсерский центр «Молодежные инициативы», Москва, 2018. Автор — Владимир Марин.

«В поисках Арктической невидимки». Телевизионный фильм. ГТРК «Мурман», Мурманск. 2019. Автор — Сергей Аскеров, Алексей Набокин, Андрей Зайцев.

«За гранью света». Документальный фильм. Алексей Кондратюк, Владивосток, 2019 г. Автор — Алексей Кондратюк.

«Земля людей». Документальный фильм. «Киностудия им. М. Горького», Москва. 2018 г. Автор — Дмитрий Семибратов.

«Паруса мечты». Телевизионный фильм. ГТРК «Владивосток», Владивосток. 2019. Автор — Полина Неверова.

«Погружение в историю». Документальный фильм. Дмитрий Рудась, Владивосток. 2019 г. Автор — Дмитрий Рудась.

«Антарктида». Телевизионный фильм. Paganel Studio OU (Эстония), Таллин. 2018 г. Автор — Андрей и Ольга Андреевы.

«Я рисую море». Телевизионная музыкальная зарисовка. Наталья Бекина, Владивосток. 2019 г. Автор — Наталья Бекина.

Часть вторая

«Дальневосточная регата парусников — 2018». Телевизионная зарисовка. Кирилл Скорняков (Морской государственный университет им. Невельского), Владивосток. 2018. Автор — Кирилл Скорняков.

«Путь сквозь туман» Телевизионный репортаж. ГТРК «Дальневосточная», Хабаровск. 2019 г. Автор — Людмила Смирнова, Максим Назаров.

«Мыс Горн. На яхте с детьми».Телевизионный фильм. Travely-Family. 2019 Автор — семья Клочковых.

«Ниже нуля». Документальный фильм. Алексей Кондратюк, Владивосток, 2019 г. Автор — Алексей Кондратюк.

«Планета Океан. Научно-исследовательское судно «Витязь». Телевизионная программа. ГТРК «Калининград», Калининград. 2019. Автор — Роман Гаранчук.

«Чемпионат Владивостока по подводной охоте». Телевизионный репортаж. ГТРК «Владивосток», Владивосток. 2018. Автор — Сергей Землянский.

«Пятнадцатилетний капитан». Телевизионный фильм. Некоммерческое партнерство «Проект «Штандарт», Санкт-Петербург. 2018. Автор — Диана Фетисова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]