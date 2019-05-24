Уникальное шоу страны и приз — миллион рублей! Жительница Владивостока Евгения Вяткина вышла в финал вокального проекта «Ну-ка, все вместе!» В завершающем поединке сразятся 17 человек уже завтра, 25 мая, программу можно будет увидеть в 21.00 час на телеканале «Россия».

Евгения выросла в музыкальной семье и начала выступать на сцене под присмотром легендарного отца, позже невозмутимая и уверенная в себе девушка собрала свой коллектив Radioband.

Евгения Вяткина, участница шоу «Ну-ка, все вместе!»: «Мы сходимся по очень многим факторам. И это важно! Когда в коллективе идет взаимопонимание, в любой профессии! Мы стали одной семьей — и это правда! Люди познаются в неформальной обстановочке. Одно дело - концерты, другое — гастроли, когда ты с человеком бок о бок находишься постоянно».

Очень быстро Евгения стала звездой местных сцен. При этом солистка постоянно училась. Результат — заметен. Вокалистка из Приморья дошла до финала. В субботу она вновь заявит о себе на сцене масштабного телепроекта под названием «Ну-ка все вместе!». Самое большое жюри из ста человек, во главе с Сергеем Лазаревым. Яркие участники, знаменитые хиты и всевозможные музыкальные жанры: поп-музыка и рэп, оперная классика и шансон.

За звание победителя и главный приз проекта – миллион рублей – будут бороться 17 финалистов. Семнадцать особенных голосов, ярких характеров и удивительных историй. Все настроены только на победу и готовы превзойти самих себя, чтобы покорить зал и судей.

Евгения Вяткина, участница шоу «Ну-ка, все вместе!»: «В такую семейную обстановку попасть! В первый раз на телевидении! Это большая удача, правда. Закулисье — это люди, которые за тебя. И это очень важно, все же это - конкурс! Это большая ответственность! Как бы ты не пел, тебя покажут - и это ответственность!»

Прошлые победы забыты, заработанные баллы остались в отборочных турах, для каждого участника в финале всё начнётся с чистого листа. Кому на этот раз удастся поднять стену? С кем будут петь эксперты и вся страна у экрана, а кто не затронет сердца, узнаем уже 25 мая на телеканале «Россия».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]