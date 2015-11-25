«Приморье — территория дружбы»: Приморцы приняли участие в 18 сессии Форума ООН по вопросам коренных народов мира
«Приморье — территория дружбы»: Интервью с Валентином Андрейцевым, председателем Союза коренных малочисленных народов Приморья.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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